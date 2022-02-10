Alparslan: Büyük Selçuklu 13. bölüm 2. fragmanı: Alparslan, Emir Bozan'ın boynuna kılıç dayadı!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Alparslan, ''Yolun sonu!'' diyerek Emir Bozan'ın boynuna kılıç dayıyor.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Dizinin 14 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 13. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Fragmanda; Akça Hatun'un Alparslan'a, ''Selçuklu'ya gereksin. Canın tek sana ait değil.'' dediği görüldü. Alparslan ise, Akça Hatun'a, ''Canımı sakınmanın tek sebebi bu mudur Akça Hatun?'' şeklinde cevap verdi.

Öte yandan masumları öldürmekle suçlanan Alparslan'ın, "Elime masum kanı bulaştıysa, o eller kendi pusatımla doğransın." sözleri dikkati çekti. Süleyman ise ''Gözümle görsem dahi inanmam.'' dedi.

Alparslan'ın, ''Yolun sonu Emir Bozan!'' diyerek Emir Bozan'ın boynuna kılıç dayaması ise fragmana damga vurdu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 13. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 13. Bölüm 2. Fragman VİDEO