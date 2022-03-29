Alparslan: Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı: Akça Hatun Alparslan'a açıldı, Alparslan'ın yüzünde güller açtı!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 20. bölüm fragmanında; Kekavmenos, Alparslan'a anlaşma teklifi etti. Akça Hatun'un, Alparslan'a olan hislerini dile getirmesi ise fragmana damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in paylaştığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 28 Mart Pazartesi akşamı 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünün hemen ardından 4 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 20. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Prens Liparit'in oğlu İvan'ın, ''Söz verdiğimiz gibi baba. Canına karşılık can.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Kekavmenos, Alparslan'a anlaşma teklifi etti ve Selçuklu'lardan himaye istedi.

Alparslan, bu duruma temkinli yaklaşırken Kekavmenos, bu anlaşmadan Alparslan'ın kazançlı çıkacağını söyledi.

Akça Hatun'un, Alparslan'a olan hislerini dile getirmesi ise fragmana damga vurdu.

Alparslan, bu kadar zaman niye beklettiğini sorması üzerine Akça Hatun, ''Dilime varmadan duyarsın anlarsın sandım.'' dedi.

Alparslan ise ''Benim içimin avazı seninkini bastırırdı demek. Ondan duymazdım.'' diyerek gülümsedi. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 20. Bölüm Fragmanı VİDEO

ALLPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan’ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan’ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? Şehver’in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek.

Karaca’nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca’nın yaptıklarını Çağrı Bey’e söyleyecek mi? Bizans’ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos’tan nasıl kurtulacak? Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek?