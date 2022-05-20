Alparslan: Büyük Selçuklu 26. bölüm 2. fragmanı: Akça Hatun kendini öldürdü!

Alparslan Büyük Selçuklu'nun 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini öldürdü.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sultan Aparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 23 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 26. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi.

Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' derken Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.

Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise fragmana damga vurdu.

Böylece bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Fahriye Evcen, projeye ölerek veda edecek. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 26. bölüm 2. fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 26. Bölüm 2. Fragman İzle

Alparslan: Büyük Selçuklu 25. bölüm özeti

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 25. bölümünde; Kekavmenos’un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan’a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu’da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça’ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan’ın fethinden sonra mı beyan edecek?

Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans’ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?