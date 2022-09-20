Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı: Alparslan bir şeyi isterse alır!

Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı: Alparslan bir şeyi isterse alır!

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınlanan yeni fragmanında; Seferiyye Hatun'un ortalığı karıştırdığı ve Alparslan'ı zoe durumda bıraktığı görüldü.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan, tüm heyecanı ile başladı.

Fahriye Evcen'in ayrıldığı ve yeni oyuncuların dahi olduğu ikinci sezon, yine reyting rekorları kırdı.

Barış Arduç'un Alparslan'a hayat verdiği dizinin yayınlanan son fragmanı ise nefesleri kesmeye yetti.

Fragmanda; Alparslan'ın Bizans ile mücadeleye devam ettiği görüldü. Ona ayak bağı olan Seferiyye Hatun ise herkesin içerisinde hançer olayını anlattı.

Alparslan'ı hançerlediğini söyleyen Seferiyye Hatun şaşırtırken, bu saatten sonra Alparslan'ın ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı İZLE