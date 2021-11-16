Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı: Ben, Oğuz’un aslı Selçuk’un nesli Muhammed Alparslan!

Alparslan Büyük Selçuklu 2. bölümünde Selçuklu ve Bizans arasındaki kavga giderek kızışınca eller kılıçlara gitti. 3. bölümde neler yaşanacak merak edilirken, fragman da yayınlandı.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve burayı yurt kılan Selçuklu sultanı Alparslan'ın hayatını ve dönemindeki olayları anlatan Alparslan Büyük Selçuklu'da sular durulmuyor.

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı dizi, ikinci bölümüyle ekranlara geldi.

Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk’ün intikamını almaya karalıdır.

Düşmanı tarafından sürekli bir şekilde sıkıştırılan beyler gayrı sefer kararı bekliyor.

ALPARSLAN 3. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana, Alparslan'ın, "Ben, avucunda kanla doğan Oğuz’un aslı Selçuk’un nesli Muhammed Alparslan!" sözleri damga vurdu.

Yeni bölüm 22 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.

Peki Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölümde neler yaşanacak? İşte 3. bölüm fragmanı...

Alparslan: Büyük Selçuklu 3. Bölüm Fragmanı VİDEO