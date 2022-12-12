Petrol
75.52
-0.76%
Euro
19.6827
0.24%
Dolar
18.6451
0.02%
Altın
1.073
-0.23%
Borsa
5189
3.67%
Bitcoin
320.381
-1.44%
BTXN Coin
4.99
-0.59%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    • Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı?

    Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı?

    TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte cevabı..
    • 12.12.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 3 haftadır yeni bölümü ile ekranlara gelmiyor. İzleyiciler Dünya Kupası maçları sebebiyle yayınlanmayan yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

    Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu konu alan Alparslan: Büyük Selçuklu her Pazartesi saat 20.00'de ekranlara geliyordu.

    Son olarak 36. bölümü ile yayınlanan dizinin 12 Aralık Pazartesi günü 37. bölümü ile ekranlara gelip gelmeyeceği merak uyandırdı.

    Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

    TRT 1 yayın akışında yer alan bilgiye göre Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

    İşte Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 37. bölüm tanıtımı..

    Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm fragmanı


    Suudi Arabistan'dan İran açıklaması
    Dünya

    Suudi Arabistan'dan İran açıklaması

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuliyi anlama yöntemleri!
    Sağlık

    Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuliyi anlama yöntemleri!

    Görüş Bildir