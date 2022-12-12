Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölümü ne zaman yayınlanacak? Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı?

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte cevabı..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 3 haftadır yeni bölümü ile ekranlara gelmiyor. İzleyiciler Dünya Kupası maçları sebebiyle yayınlanmayan yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu konu alan Alparslan: Büyük Selçuklu her Pazartesi saat 20.00'de ekranlara geliyordu.

Son olarak 36. bölümü ile yayınlanan dizinin 12 Aralık Pazartesi günü 37. bölümü ile ekranlara gelip gelmeyeceği merak uyandırdı.

Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT 1 yayın akışında yer alan bilgiye göre Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

İşte Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 37. bölüm tanıtımı..

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm fragmanı