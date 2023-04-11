Alparslan: Büyük Selçuklu 52. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Size merhanet mazluma zulümdür'

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu her Pazartesi yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitliyor.
Son olarak 51. bölümü ile ekranlara gelen Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 17 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak.
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi nefes kesen aksiyon sahneleri ile büyük beğeni topluyor.
Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği Alparslan: Büyük Selçuklu'nın senaryosunu ise senarist Emre Konuk kaleme alıyor.
Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 52. bölüm fragmanı..