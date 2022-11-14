Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam (14 Kasım 2022) neden yok, bitti mi? Setten kötü haber...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam (14 Kasım 2022) neden yok, bitti mi? Setten kötü haber...

Alparslan'ın yeni bölümünü yayın akışında göremeyen izleyiciler, arama motorlarına yöneldi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? İşte konunun detayları...

TRT 1'in reyting rekortmeni Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren milyonları ekranların başına kilitlemeye başardı.

Başrollerinde Barış Arduç'ın yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonuyla ekranlara döndü.

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken dizi, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyor.

14 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünü yayın akışında göremeyen seyirciler, meraklandı. Bu akşam Alparslan yok mu, neden yayınlanmadı soruları araştırılıyor.

Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan 36. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden?

Barış Arduç'un Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu. Arduç'un evinde karantinaya girmesinin ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ertelendiği öğrenildi.

Alparslan 36. bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı ile birlikte dizinin yayın tarihi de belli olacak..