Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı bey kimdir, öldü mü? Erdinç Gülener diziden ayrılıyor mu?

Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı bey kimdir, öldü mü? Erdinç Gülener diziden ayrılıyor mu?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm tanıtımında Çağrı Bey’in sağlık durumu kötüye gidiyor. İzleyiciler, tarihte Çağrı Bey’in ölümünü araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TRT1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken tarihi dizi, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Alparslan Büyük Selçuklu, dün akşam yeni bölümüyle heyecan yarattı. Ardından yayınlanan fragmanla izleyicilerin kafasında soru işareti bıraktı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Çağrı Bey karakterinin sağlık durumunun kötüye gittiği sebebiyle, ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler tarihte Çağrı Bey’in nasıl öldüğünü araştırmaya başladı.

Çağrı Bey tarihte nasıl öldü?

Alparslan'ın babası olan Çağrı Bey, 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde vefat etmiştir.

Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş mücadelelerinde daima birlikte hareket ettiği kardeşi Sultan Tuğrul'u çeşitli vesilelerle desteklemişti. Bu arada Çağrı Bey, ağır hasta olmasına rağmen, saltanat iddiasıyla isyan edip Sultan Tuğrul'u Hemedan'da kuşatan İbrâhim Yinal'a karşı derhal oğulları Alparslan, Kavurd ve Yâkūtî kumandasında kalabalık bir kuvvet göndermişti.

Çok geçmeden bu kuvvetler Rey yöresinde tutuştukları bir savaşta İbrâhim Yinal'ı bozguna uğrattılar; esir alınan İbrâhim Yinal ve yeğenleri muhasaradan kurtarılan Sultan Tuğrul'a teslim edildiler. Çağrı Bey ise aynı yıl Serahs'ta vefat etti.

Erdinç Gülener diziden ayrılıyor mu?

Alparlsan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey karakterini canlandıran ünlü oyuncu Erdinç Gülener'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Erdinç Gülener kimdir?

Erdinç Gülener 26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu.

Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.