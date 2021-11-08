Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ve oyuncuları

Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ve oyuncuları

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 8 Kasım Pazartesi ilk bölümüyle TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ve dizi karakterleri

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni ve birbirinden iddialı yapımlar, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, 8 Kasım Pazartesi yani bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini ekranlara taşıyor.

Her Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak olan Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik'in yer aldığı dizide kim, hangi karakteri oynuyor seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin konusu ve dizi karakterleri...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümünün özeti şöyle:

"Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır."

Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı.

BARIŞ ARDUÇ (ALPARSLAN)

FAHRİYE EVCEN (AKÇA HATUN)

MEHMET ÖZGÜR (NİZAMÜLMÜLK)

YURDAER OKUR (TUĞRUL BOZAN)

ERDİNÇ GÜLENER (ÇAĞRI BEY)

BARIŞ BAĞCI (TUĞRUL BEY)

GİZEM KARACA (EVDOKYA)

SARP LEVENDOĞLU (ROMEN DİYOJEN)