Alparslan: Büyük Selçuklu Vaspurakan nerede, hangi ülkede? Vaspurakan'ın haritadaki yeri

Alparslan: Büyük Selçuklu Vaspurakan nerede, hangi ülkede? Vaspurakan'ın haritadaki yeri

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Vaspurakan Kalesi'nin nerede, hangi ülkede olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu Vaspurakan nerede, hangi ülkede?

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.

Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran dizide bulunan karakterlerin yanı sıra hikayenin geçtiği yerler de merak ediliyor.

Bu noktada dizide sık sık adı geçen Vaspurakan Kalesi'nin nerede olduğu, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki Alparslan: Büyük Selçuklu Vaspurakan Kalesi nerede, hangi ülkede? Vaspurakan Kalesi ne zaman fethedildi? İşte Vaspurakan Kalesi'nin haritadaki yeri...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'DAKİ VASPURAKAN NEREDE?

Günümüzde ise Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İran'ın kuzey batısında yer almakta ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilmektedir. ''Prensler ülkesi'' veya ''Soylu ülke'' olarak da isimlendirilmektedir.

Ermeni Krallığı'nın sekizinci vilayeti olan Orta Çağ'da Van Gölü çevresi merkezli bağımsız bir krallık olarak bulunmuştur.

VASPURAKAN NERESİ?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Vaspurakan, Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık olarak bilinmektedir. Bu yer, Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaletiydi. Daha sonra Orta Çağ döneminde Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık olmuştur.

Krallık, tarihinin büyük kısmında, bölgede bir prenslik kurmayı başaran Artsruni Hanedanı tarafından yönetilmiştir. Vaspurakan Krallığı'nın 908 yılında ulaştığı en geniş sınırları Van Gölü ile Urmiye Gölü (Kaputan olarak da bilinir) arasındaki toprakları kapsıyordu. Bu dönemde Ani Ermeni Bagratuni Krallığı'nın egemenliği altındaydı.

Van Gölü üzerinde bulunan Akdamar adasındaki 1,100 yıllık Akdamar Kilisesi, Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Menuel'e inşa ettirilmiştir. Bu tarihi kilisenin Ermeniler açısından önemi çok büyüktür.

VASPURAKAN NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirilmiştir. Fakat kısa süre sonra Moğollar, ardından Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmiştir.