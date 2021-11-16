Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Akça Hatun karakteriyle ekranlara dönen Fahriye Evcen, sesiyle izleyicileri adeta mest etti. Evcen'in türkü söylediği sahne, sosyal medyaya da damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu, konusu, muhteşem oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor.

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Sultan Alparslan'ı konu edinen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 15 Kasım Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekranlara geldi.

SESİYLE İZLEYENLERİ MEST ETTİ

Uzun bir aranın ardından ekranlara Akça Hatun karakteriyle dönen Fahriye Evcen, dün akşam ekranlara gelen dizinin ikinci bölümünde söylediği türkü ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Evcen'in türkü söylediği sahne, geceye damga vurdu. Kullanıcılar, sosyal medyada Fahriye Evcen'in sesine övgüler yağdırdı.

Başarılı oyuncu, hem oyunculuk performansı hem de sesiyle seyircisinden tam not almayı başardı.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Akça'sı Fahriye Evcen sesiyle büyüledi VİDEO

TARİHTE AKÇA HATUN KİMDİR?

Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.

Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur. İsimleri ise şöyledir: