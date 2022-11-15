Petrol
92.22
-0.99%
Euro
19.3432
0.64%
Dolar
18.6091
0.03%
Altın
1.063
0.34%
Borsa
4535
-0.76%
Bitcoin
321.488
0.61%
BTXN Coin
7.62
18.13%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu..

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. İşte yeni bölüm tarihi..
    • 15.11.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu..

    Her Pazartesi TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi dün ekranlara gelmedi. Dizinin hayranları büyük şaşkınlık yaşarken dizinin neden yayınlanmadığı hakkında araştırmalar hızlandı.

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un Kovid-19'a yakalanmasından dolayı karantinaya girdiği öğrenildi. Bu sebepten dolayı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün yayınlanmadığı anlaşıldı.

    Alparslan: Büyük Selçuklu nun yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu.. #1

    Dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ederken dizinin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı.

    Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada;

    ''Sevgili izleyicilerimiz, Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz. Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.'' ifadelerine yer verildi.


    Oblomov tiplemesinin yaratıcısı İvan Gonçarov'un dev romanı: Yamaç
    Kitap

    Oblomov tiplemesinin yaratıcısı İvan Gonçarov'un dev romanı: Yamaç

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Canlı yayında zor anlar
    Medya

    Canlı yayında zor anlar

    Görüş Bildir