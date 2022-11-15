Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu..

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. İşte yeni bölüm tarihi..

Her Pazartesi TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi dün ekranlara gelmedi. Dizinin hayranları büyük şaşkınlık yaşarken dizinin neden yayınlanmadığı hakkında araştırmalar hızlandı.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un Kovid-19'a yakalanmasından dolayı karantinaya girdiği öğrenildi. Bu sebepten dolayı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün yayınlanmadığı anlaşıldı.





Dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ederken dizinin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı.

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada;

''Sevgili izleyicilerimiz, Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz. Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.'' ifadelerine yer verildi.