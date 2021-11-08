Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç'un eski hali ağızları açık bıraktı! O görüntüsünden eser yok

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç'un eski hali ağızları açık bıraktı! O görüntüsünden eser yok

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Barış Arduç'un eski fotoğrafları ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun eski halini görenler, neye uğradığını şaşırdı.

TRT 1 ekranlarında Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i buluşturan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, ekran macerasına başlıyor.

Uzun bir süredir ekranda olmayan Barış Arduç, "Alparslan" karakteriyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

At binme ve kılıç dersleri alan başarılı oyuncu, tanıtım sahnelerindeki performansıyla göz doldurmuştu.

Alparslan rolüne yakıştırılan ve Fahriye Evcen'le uyumları oldukça beğenilen Arduç'un, eski hali ortaya çıktı.

Dizinin başlayacağını öğrenen ve oyuncu hakkında araştırma yapan hayranları, eski halini görünce şoke oldu.

BARIŞ ARDUÇ'UN ESKİ FOTOĞRAFLARI ŞAŞIRTTI

Birçok dizi ve film projesine imza atan Barış Arduç, ekranlara geri dönüyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu isimli diziyle anlaşan ve dizi için çalışan oyuncu, eski hali ile herkesi şaşırttı.

Kiralık Aşk dizisinde Ömer karakterine hayat veren ve yakışlılığı ile dikkati çeken oyuncu, eski haliyle hayranlarını şoke etmeyi başardı.