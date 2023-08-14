Fahriye Evcen, Barış Arduç, Rabia Soytürk, Kayra Zabcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Alparslan dizisinde Gizem Karaca'da rol aldı.
Hayat verdiği Prenses Evdokya karakteri ile sevilen Gizem Karaca, diziden ayrılmış olmasına rağmen hafızalardaki yerini koruyor.
Gizem Karaca'yı sosyal medyadan takip eden izleyiciler, son kareleri karşısında mest oldu.
Havuz güzeli
Selanik göçmeni olan 30 yaşındaki Gizem Karaca, havuz başında objektif karşısına geçti.
Bikinisiyle kamera karşısında adeta süzülen Karaca, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Gizem Karaca'nın o pozları, binlerce beğeni aldı.