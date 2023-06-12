ATV'nin reyting rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamları adından söz ettiriyor.
Fahriye Evcen, Barış Arduç, Rabia Soytürk, Kayra Zabcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Alparslan dizisinde Gizem Karaca'da rol aldı.
Hayat verdiği Prenses Evdokya karakteri ile sevilen Gizem Karaca, diziden ayrılmış olmasına rağmen hafızalardaki yerini koruyor.
Gizem Karaca'yı sosyal medyadan takip eden izleyiciler, son kareleri karşısında mest oldu.
Teknede cesur pozlar
Selanik göçmeni olan 30 yaşındaki Gizem Karaca, tatile çıktı.
Teknede güneş banyosuna uzanan Karaca, bikinisiyle nefes kesti.
Fit görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, takipçilerini ikiye böldü.
Kimisi beğeni yağmuruna tutarken, kimi ise eleştirdi.