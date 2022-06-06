Alparslan'ın Karaca Hatun'u ceketinin önünü açtı, beğeni butonu çöktü! 'Hatun gibi hatun'

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Karaca Hatun'u Rabia Soytürk, Instagram'dan paylaştığı su yeşili kombini ile takipçilerinden tam not aldı.

Başrollerini Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor.

Dizinin genç isimlerinden Rabia Soytürk ise Karaca Hatun karakteri ile kendini sevdirdi.

Asıl mesleği hemşirelik olan Rabia Soytürk, asıl mesleğini kenara bıraktı, oyunculuk için kollarını sıvadı.

“Gülperi”, “Özgür Dünya” ve “Benim Adım Melek” dizizilerinde rol alan Rabia Soytürk, ardından “Şahsiyet” dizisi ile oyunculuk kariyerini ilerletti.

1996 doğumlu genç oyuncu, hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de güzelliği ile sık sık gündem oluyor.

Rabia Soytürk'ün dekolteli paylaşımı

Su yeşili ceketinin içine giydiği puantiye büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, o anları kaydetti.

İddialı pozlar veren Rabia Soytürk, Instagram hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

Dekoltesiyle dikkat çeken oyuncu, takipçilerinin de beğenisini kazandı.