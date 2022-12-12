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    Alparslan'ın Seferiye Hatun'u fiziği ve duru güzelliğiyle mest etti! 'Yandı buralar hatunum'

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun'a hayat veren Kayra Zabcı, Instagram paylaşımlarıyla akılları baştan aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 17:47
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    Alparslan'ın Seferiye Hatun'u fiziği ve duru güzelliğiyle mest etti! 'Yandı buralar hatunum'

    ATV'nin reyting rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor.

    Dizinin genç isimlerinden Kayra Zabcı ise Seferiye Hatun karakteri ile kendini sevdirdi.

    Barış Arduç ile başrol oynayan Fahriye Evcen'in diziden ayrılması üzerine boşluğu dolduran güzel oyuncu Kayra Zabcı, oyunculuk performansıyla kendini gösteriyor.

    2001 doğumlu genç oyuncu Zabcı, küçük yaşlardan itibaren modellik yapıyor.

    Seferiye Hatun'un güzelliği dikkat çekiyor

    Muhteşem Yüzyıl, Küçük Ağa, Vatanım Sensin, Gülperi, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda rol alan Kayra Zabcı, aynı zamanda güzelliğiyle de dillere destan oldu.

    Mavi gözleri ve dikkat çeken fiziğiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Alparslan'ın Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı'yı görenler, beğenmeden geçemiyor.

    Instagram'daki pozlarıyla öne çıkan Zabcı, takipçilerini birbirinden güzel pozlarıyla mest ediyor.

    Alparslan ın Seferiye Hatun u fiziği ve duru güzelliğiyle mest etti! Yandı buralar hatunum #1

    Alparslan ın Seferiye Hatun u fiziği ve duru güzelliğiyle mest etti! Yandı buralar hatunum #2

    Alparslan ın Seferiye Hatun u fiziği ve duru güzelliğiyle mest etti! Yandı buralar hatunum #3

    Alparslan ın Seferiye Hatun u fiziği ve duru güzelliğiyle mest etti! Yandı buralar hatunum #4

    Alparslan ın Seferiye Hatun u fiziği ve duru güzelliğiyle mest etti! Yandı buralar hatunum #5

     

     


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