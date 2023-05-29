ATV'nin reyting rekortmeni Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
Barış Arduç ile başrol oynayan Fahriye Evcen'in diziden ayrılması üzerine boşluğu dolduran güzel oyuncu Kayra Zabcı, izleyicilerin yakın merceğinde.
Tarihte önemli bir karakter olan Seferiye Hatun'u canlandıran Zabcı, dizide dikkat çekiyor.
Seferiye Hatun'dan pozlar
2001 doğumlu genç oyuncu Kayra Zabcı, küçük yaşlardan itibaren modellik yapmış ardından oyunculuğa merak salmıştır.
Şimdilerde adından söz ettiren genç yetenek, performansı ve güzelliğiyle göz dolduruyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Zabcı, her karesiyle sevenlerinden beğeni topluyor.
İşte yeni paylaşımı...