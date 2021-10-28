Alperen Duymaz'ın partneri belli oldu! İşte Erkek Severse dizisinin kadın başrolü

Son Yaz dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Alperen Duymaz, dizinin final kararının ardından ''Erkek Severse'' adlı diziyle anlaşmıştı. Duymaz'ın, yeni dizisindeki partneri belli oldu.

Alperen Duymaz, başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay ile paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'da hayat verdiği Akgün karakteriyle izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başardı.

Ancak ikinci sezonuyla ekranlara dönüş yapan Son Yaz, bu sezon beklenen reytingi alamayınca final yaparak ekranlara veda etti.

Son yılların en başarılı genç oyuncularından olan Alperen Duymaz, dizinin final yapmasının ardından yeni projesinin belirledi.

Uzun süredir dijital bir proje çekmek isteyen Alperen Duymaz, Gold Film’in beIN CONNECT için çekeceği ''Erkek Severse'' adlı diziyle anlaştı.

Genç oyuncunun, hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dijital dizideki kadın partneri de bell oldu.

YENİ PARTNERİ BÜŞRA DEVELİ OLDU

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu ise Aslı Zengin'in kaleme aldığı Erkek Severse dizisinin kadın başrol karakteri Zeynep'e kimin hayat vereceği merak ediliyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alperen Duymaz'ın Erkek Severse dizisindeki partneri Büşra Develi oldu.

Alperen Duymaz, dizide bir online alışveriş sitesinin sahibi olan Kenan'a hayat verecek.

Son olarak ''Akıncı'' dizisinde boy gösteren Büşra Develi ise dizide eşinden boşanmış, 2 çocuğuyla ayakta kalma savaşı veren bir kadını oynayacak.