Alperen Duymaz'ın yer aldığı Erkek Severse'nin kadrosu yıldızlar geçidi!

Son Yaz dizisinin sona ermesinin arından Erkek Severse'nin kadrosuna dahil olan Alperen Duymaz'a Büşra Develi eşlik edecek. İkilinin partner olduğu diziye, yeni isimler katıldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonuyla seyirciyle buluşan Son Yaz, kısa bir süre sonra final verdi.

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay'ın paylaştığı FOX TV'nin O3 Medya imzalı Son Yaz dizisinin final olması herkesi üzdü.

Dizinin final olmasının ardından ekranlara ara vermek istemeyen Alperen Duymaz, Erkek Severse projesiyle anlaştı.

Uzun süredir dijital bir proje çekmek isteyen Alperen Duymaz, Gold Film’in beIN CONNECT için çekeceği dizide, Büşra Develi'ye rol alacak.

Büşra Develi'nin ATV ekranlarında yayınlanan dizisi Akıncı'dan ses çıkmazken, ikilinin uyumu şimdiden beğenildi.

Develi ve Duymaz'ın başrolde yer alacağı diziye dair detaylar netleşmeye başlarken, oyuncu kadrosu iyice oluştu.

ERKEK SEVERSE DİZİSİNE YENİ OYUNCULAR

Alperen Duymaz ve Büşra Develi'yi bir araya getiren Erkek Severse dizisinin çalışmaları devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Büşra Develi'nin dışında kadın oyuncu olarak diziye Yasemin Allen ve Aslı Sümen katıldı.

Erkek oyuncu olarak ise Tolga Güleç, Yağız Can Konyalı ve Görkem Sevindik kadroya dahil oldu.

Erkek Severse dizisi 13 bölümlük ilk sezonu için yakında sete çıkacak. Ömür Atay’ın yönetmenliğini yaptığı dizide Yağız Can Konyalı, Yelda karakterinin kuzeni Cenk olarak yerini alacak.

Aslı Sümen ise Zeynep karakterinin kız kardeşi Ezgi olarak izleyici karşısına çıkacak.