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Altınlar saçılmaya devam ediyor! Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

Altınlar saçılmaya devam ediyor! Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.