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    Alzheimer inzivasındaydı! Yılların 'Bambi'si Burçin Orhon, son halini paylaştı

    Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduktan sonra Kuşadası’nda yaşamaya başlayan Burçin Orhon, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un son hali...
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 13:37
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    Alzheimer inzivasındaydı! Yılların 'Bambi'si Burçin Orhon, son halini paylaştı

    Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon, şimdilerde dinleniyor...

    Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti.

    Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evliliklerinde 26 yılı deviren Burçin Orhon'un Zeynep adında bir de kızları bulunuyor.

    YILLARA MEYDAN OKUYOR

    Geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılması hakkında "Sanırım esas başarım, 60 yaşında 95 kilo olup hâlâ 'Bambi' diye anılmak... İşin tuhaf yanı, birkaç olumsuz ruhlu kişi dışında bunu garipseyen de yok" demişti.

    Bambi Burçin Orhon'un son halini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

    60 yaşına gelen ve Alzheimer ile boğuşan Bambi, hayranlarının beğenisini topladı.

    Alzheimer inzivasındaydı! Yılların Bambi si Burçin Orhon, son halini paylaştı #1

    Alzheimer inzivasındaydı! Yılların Bambi si Burçin Orhon, son halini paylaştı #2

    Alzheimer inzivasındaydı! Yılların Bambi si Burçin Orhon, son halini paylaştı #3

    Alzheimer inzivasındaydı! Yılların Bambi si Burçin Orhon, son halini paylaştı #4

    Alzheimer inzivasındaydı! Yılların Bambi si Burçin Orhon, son halini paylaştı #5

    Alzheimer inzivasındaydı! Yılların Bambi si Burçin Orhon, son halini paylaştı #6


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