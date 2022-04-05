'Aman Burcu Hanım Ramazan ayında yapmayın' Burcu Özbek'in kıyafeti görenin soluğunu, sesini kesti!

Aşk Mantık İntikam dizisinin güzel Esra'sı Burcu Özbek, sosyal medya hesabında rüzgar gibi esiyor. Paylaştığı pozlarla güzelliğini ve kusursuz fiziğini ortaya koyan Özbek, yorum yağmuruna tutuldu.

11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özbek, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşayan Özbek, Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri ile ünlendi.

Güneşin Kızları oyuncunun dönüm noktası olurken, peşine ise bir diğer ününe ün kattığı Afilli Aşk dizisi geldi.

Bu diziler sayesinde kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özbek, şimdilerde İlhan Şen ile Aşk Mantık İntikam'da yer alıyor.

No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra'ya hayat veren Özbek, güzelliği ile büyülüyor.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı pozları sayesinde dikkatleri daha çok üzerine çeken Burcu Özbek'e iltifat dolu yorumlar geliyor.

Burcu Özbek'in son paylaşımını gören hayranları ise "Aman Burcu Hanım Ramazan ayında yapmayın" demeyi ihmal etmedi.

BURCU ÖZBEK'İN GÜZELLİĞİ

Bugüne kadar sayısız projede yer alan Burcu Özbek, dizideki Esra karakteri iel oyunculuk dersi veriyor. Oyunculuk konusunda gençlerin arasında parlayan bir yıldız olan Özbek, güzelliği ile bunu taçlandırıyor.

Burcu Özbek'in kusursuz fiziği kendisine ne kadar iyi baktığının bir göstergesi olurken, son kareleri beğeni rekoru kırdı.

Siyahlar içerisinde parıldayan ve makyajı ile herkesin ilgisini çeken güzel isme, binlerce yorum geldi.