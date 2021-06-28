Amansız Takip filmi konusu nedir? Amansız Takip filmi oyuncuları..

2017 yapımı aksiyon ve gerilim türündeki Amansız Takip filmi, beyazperdenin ardından televizyonda izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Amansız Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve macera türündeki Amansız Takip filmi, bu akşam saat 00.15'te Show TV ekranlarında sinema siverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Luis Prieto'nun üstlendiği, senaryosunu ise Knate Lee'nin kaleme aldığı film, gerek konusu gerekse oyuncularıyla beğenilerek izleniyor.

Heyecanlı sahneleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken filmde oğlunu kaçıranların peşine düşen bir kadının amansız takibini konu alıyor.

Peki Amansız Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Amansız Takip filmi konusu ve oyuncuları...

AMANSIZ TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür.

Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir. Ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.

AMANSIZ TAKİP FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Halle Berry, Robert Walker Branchaud ve Sage Correa'nın yer aldığı filmin kadrosunda Chris McGinn, Lew Temple, Dana Gourrier, Christopher Berry, Justin Lebrun, Malea Rose ve Ritchie Montgomery de yer alıyor.