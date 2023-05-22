Amerikalı fenomen çiftin bebek hayali suya düştü Aralarındaki 37 yıllık yaş farkı sayesinde TikTok'ta ünlenen çift, bebek sahibi olmak için taşıyıcı anne yöntemine başvurmuştu. Ancak taşıyıcı anne, çifti dolandırdı.

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Quran McCain, Cheryl McGregor ile ilk kez 2012'de henüz 15 yaşındayken tanıştı.

Cheryl'nin oğlunun yönettiği bir fast food lokantasında çalışırken tanışan ikili, iş değişikliğinin ardından ilişkiye başladı.

İlişkileri hızla ilerleyen çift, büyük tepki görse de aşklarını sürdürdü.

Evlendiler

Quran McCain, Temmuz 2021'de 2 bin 200 sterlinlik bir yüzükle Cheryl'e evlilik teklifi etti.

Çift, Eylül 2021'de dünyaevine girdi.

Bununla da kalmayan çift, TikTok’ta fenomen oldu, evliliklerini tüm dünyanın gözü önüne serdi.

Bebek hayali...

Amerikalı TikTok yıldızları 25 yaşındaki Quran McCain ve 62 yaşındaki Cheryl McGregor, sıra dışı birliktelikleri nedeniyle defalarca manşetleri süsledi.

Geçen yıl bebek istediklerini açıklayan çift, taşıyıcı anne yöntemine başvurdu.

Çiftin taşıyıcı anne yöntemine başvurması internette büyük yankı uyandırırken, birçok kötü yoruma maruz kaldı.

Taşıyıcı anne dolandırdı

Yine de vazgeçmeyen ve 17 yaşında torunu olan Cheryl, partneri Quran ile taşıyıcı anne buldu.

Ancak anne adayı, bir ay kala işlemden vazgeçtiğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan taşıyıcı annenin, ayrıca kendi eşiyle korunmasız cinsel ilişkiye girerek anlaşmayı ihlal ettiği iddia edildi.

"Tamamen beş parasız kaldık"

Quran, “Tamamen beş parasız kaldık. İçeriklerimizden para kazanmıyoruz. Taşıyıcı anne gitti ve kanımızı kuruttu. Yiyecek ve yol parasını ödedik. Hatta Noel'i ailesiyle geçirmesi için ona para verdik. Bize istediğimizi verirken, onun mutlu olmasını istedik. Sürekli kandırılıyormuşuz gibi geliyor.” dedi.

Taşıyıcı annenin, Cheryl ve genç kocasını 7 bin sterlin dolandırdığı iddia ediliyor.

"Çok kırıldık ama devam edeceğiz"

Genç koca, dolandırılmalarına rağmen umutlarından vazgeçmediklerini söylüyor.

Quran McCain, “Çok kırıldık ama devam edeceğiz.” dedi.

'İleride annesiz kalabilir' yorumları yapıldı

TikTok'ta 3 milyon takipçisi olan çift, kötü haberi takipçileriyle de paylaştı.

Bazı takipçileri, evlat edinme tavsiyesinde bulunurken bazıları aradaki ciddi yaş farklı nedeniyle çocuğun ileride annesiz kalma ihtimaline odaklandı.

Bebeklerinin ismi bile belliydi

2022'de Closer dergisine konuşan Cherly, sevgilisiyle bebek sahibi olmak için 120 bin sterline kadar ödemeye istekli olduğunu açıklamış; çift, bebeklerinin ismine bile çoktan karar vermişti.