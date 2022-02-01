Amerika'ya yerleşti, açıldıkça açıldı! Kısmetse Olur'un Cansel'i artık başka sektörde...

Kısmetse Olur'da Eser West ile aşk yaşayan Cansel Çördük, Amerika'ya yerleşti. Eser'den ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir hayat kuran ve birbirinden cesur pozlar veren Çördük, mesleğini değiştirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumu ile seyirci karşısına çıkan Kısmetse Olur, evlenmek isteyenlerin buluştuğu bir program olarak duyuruldu.

Evlenmek isteyen güzel genç kızlar ile yakışıklı gelin adaylarını buluşturan yarışma, kısa sürede fenomen oldu.

Bu yarışma sayesinde bazı isimler ünlenmeye ve sosyal medya üzerinden para kazanmaya başladı.

Yarışmada aşk yaşayan ve binlerce fana sahip olan Eser West ile Cansel Çördük, ünlenen ve aşkları ile beğeni toplayan isimlerden oldu.

İkili yarışmadan el ele çıktı ve aşklarını baskıdan, gözlerden uzak yaşamak istediklerini belirtti. Ancak bu aşk uzun soluklu olmadı.

Kısa süre içerisinde büyük kavgalar ederek ayrılan ikiliden Cansel Çördük, Amerika'ya gitti. Amerika'da bambaşka bir hayat kuran Çördük, çok değişti.

Açıldıkça açılan ve cesur pozları ile sosyal medyadan eleştirilen eski gelin adayı, şimdilerde sektör değiştirdi.

CANSEL ÇÖRDÜK ŞARKICILIĞA EL ATTI

Instagram'da verdiği cesur paylaşımlarla adından söz ettiren yarışmacı Cansel Çördük bir süre önce modellik yapıyordu. Eski gelin adayı Cansel, şimdi şarkıcılığa soyundu.

Sosyal medya hesabından şarkısını duyuran Çördük kendisine yardım edenlere teşekkür etti. Türk takipçilerinin bir kısmı Cansel Çördük'e "Sesin yok" yorumlarında bulundu.

BATUHAN VE NUR EVLENDİ

Kısmetse Olur'da Eser ve Cansel birinci oldu ancak ikili evlenmek istemedi.

Bunun akabinde ikinci olan Batuhan ve Nur, birincilik elde etti. İkili evlendi ve kısa süre içerisinde anne - baba oldu.

Kızlarına Asel adını veren çiftinin mutluluğuna nazar değdi. İkili geçtiğimiz yıllarda boşandı.