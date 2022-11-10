Amuda kalktığı pozlarla olay olmuştu! Hepsi grubunun Yasemin'inden taytlı spor pozu: "Bu nasıl esneklik?"

Amuda kalktığı pozlarla olay olmuştu! Hepsi grubunun Yasemin'inden taytlı spor pozu: "Bu nasıl esneklik?"

2000'li yılların başında çokça takip edilen Grup Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yürük, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

2000'li yılların başlarında kurdukları kız grubuyla gündeme gelen Grup Hepsi, dağılmasının ardından sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Grubun sevilen seslerinden Gülçin Ergül'ün ayrılığı sonrası 3 kişi devam eden ekip, şimdilerde özel hayatlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Grup Hepsi'nin Yasemin'i taytlı spor pozu!

2005 yılında kurulan grubun üyelerinden biri olan Yasemin Yürük, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. 21 Eylül 1986’da İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen ismin Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde okuduğu ve İstanbul Üniversitesi'nde Klasik Bale eğitimini tamamladığı biliniyor.

ATATÜRK Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Balesinin sergilediği oyunlarda üç sene boyunca rol aldığı bilinen isim, ayrıca özel şan ve piyano, oyunculuk dersleri de almıştır. Bir dönem "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinde yer alan isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.





Gerilme hareketleri yaptığı anları paylaştı

Şimdilerde pilates ve spor pozlarını takipçileriyle paylaşan ve müzik piyasasından uzakta olan isim, yeni pozuyla takipçilerinden beğeni aldı. Daha önce amuda kalktığı pozları takipçileriyle paylaşan isim, bu kez gerilme hareketleri yaptığı anları paylaştı.

İşte Hepsi grubunun Yasemin'inin çok konuşulan bazı fotoğrafları...