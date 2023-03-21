"Analar neler doğuruyor" dedirten Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi benzerliğiyle pes dedirtti! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un annesini merak edenler, bu benzerliğe inanamıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, kaşı gözü saç rengiyle tıpatıp annesinin kopyası!

Oyunculuğu ve karizmasıyla göz dolduran Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisi Aile ile gündemde...

Her rolünün hakkını veren Tatlıtuğ, Aslan karakteriyle yine yeteneklerini konuşturuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki bilgiler, ışık hızıyla gündemin en çok aranılanları arasında yerini aldı.

Kıvan Tatlıtuğ yaşı, eşi, işi derken annesi de merak konusu oldu.

Kıvanç'ın annesi

Aslen Edirneli olan Nurten Tatlıtuğ, 1983 yılında oğlu Kıvanç'ı dünyaya getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı annesi gibi sarı saçlı ve mavi gözlü bir çocuk oldu.

İkilinin karelerini görenler, "Anasına bak oğlunu al", "Analar neler doğuruyor" şeklinde esprili yorumlarda bulunuyor.

Nurten Tatlıtuğ, kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.