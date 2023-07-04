Ankaralı polis sosyal medyayı salladı.. TRT'nin Paris'ten yaptığı canlı yayında ilginç anlar! TRT'nin Paris'te yaptığı canlı yayın esnasında Polis tarafından Türkçe uyarıda bulunuldu. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu..

Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael'i öldürmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

Nahel’in öldürüldüğü Nanterre'de başlayan olaylar başta Paris olmak üzere Fransa'nın diğer şehirlerinede sıçradı.

Fransa'daki olayları yerinde takip eden TRT muhabiri Mustafa Seçen, polis tarafından Türkçe olarak "Kenara çekilin" sözleri ile uyarıldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntü sonrasında herkesin merak ettiği o polisin Ankaralı olduğu ortaya çıktı.

Olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mustafa Seçen "Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Biz çok başka bir milletiz" ifadelerini yer verdi.

Fransa polis teşkilatında görev alan Türk polisin TRT muhabirini Türkçe olarak uyardığı o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte o anlar..