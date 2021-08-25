Euro
9.8772
-0.16%
Dolar
8.413
0.19%
Altın
485.23
-0.32%
Borsa
1.458
-0.55%
Bitcoin
405.897
-2.37%
EXEN Coin
26.45
-5.87%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan şoke oldu! O hastalıktan kaçamadı..

    Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan "Delta Varyantına" yakalandı. Erturan açıklamasında, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan şoke oldu! O hastalıktan kaçamadı..

    Ayça Erturan geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden anne olacağını duyurmuştu.

    Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile mutlu bir evliliği olan Erturan, bir kız bebek beklediklerini açıkladı.

    Anne olmak için gün saymaya başlayan oyuncu, yaptığı yeni açıklama ile üzücü haberi duyurdu.

    Oyuncu yaptığı açıklamada "Delta Varyantına" yakalandığını sevenleri ile paylaştı.

    "VİRÜS HIZLI ÇIKTI"

    Yaklaşık 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek iyi. Doktorumun takibindeyim." şeklinde konuştu.

    Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan şoke oldu! O hastalıktan kaçamadı.. #1

    AŞININ ÖNEMİ

    Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor." ifadelerini kullandı.

    Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan şoke oldu! O hastalıktan kaçamadı.. #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir