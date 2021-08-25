Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan şoke oldu! O hastalıktan kaçamadı..

Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan şoke oldu! O hastalıktan kaçamadı..

Anne olmaya hazırlanan Ayça Erturan "Delta Varyantına" yakalandı. Erturan açıklamasında, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum" ifadelerini kullandı.

Ayça Erturan geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden anne olacağını duyurmuştu.

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile mutlu bir evliliği olan Erturan, bir kız bebek beklediklerini açıkladı.

Anne olmak için gün saymaya başlayan oyuncu, yaptığı yeni açıklama ile üzücü haberi duyurdu.

Oyuncu yaptığı açıklamada "Delta Varyantına" yakalandığını sevenleri ile paylaştı.

"VİRÜS HIZLI ÇIKTI"

Yaklaşık 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek iyi. Doktorumun takibindeyim." şeklinde konuştu.

AŞININ ÖNEMİ

Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor." ifadelerini kullandı.