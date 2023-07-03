Anne With E uyarlaması: Yeşil Vadi'nin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Başrolünde Beren Gökyıldız'ın rol aldığı Yeliş Vadi'nin Kızı dizisi, yayın hayatına başladı. Gündüzleri ekrana gelen dizi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yeşil Vadi'nin Kızı uyarlama mı, hangi diziden? Yeşil Vadi'nin Kızı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte dizinin detayları...

3 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.15'te Show Tv'de ekrana gelen "Yeşil Vadi'nin Kızı", ilgi çekti.

Yönetmenliğini Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu yaptığı, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme aldığı Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi, merak konusu oldu.

Günlük dizi olarak yayına giren Yeşil Vadi'nin Kızı, başrolünde Beren Gökyıldız olmak üzere Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Ece Gürer, Hande Sarısoy gibi isimleri buluşturuyor.

"Masalsı" bir dizi olarak betimlenen Yeşil Vadi'nin Kızı hakkında detaylar araştırılıyor.

Hayalperest ve güçlü bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayatını konu alan Yeşil Vadi’nin Kızı'na dair özellikle "Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi uyarlama mı", "Yeşil Vadi'nin Kızı oyuncuları kimler", "Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi nerede çekiliyor" gibi sorulara yanıt aranıyor.

İşte dizi hakkında merak edilenler...

Yeşil Vadi'nin Kızı uyarlama mı?

Dizi, Netflix'te de yayınlanan 'Anne With An E' isimli Kanadalı yapımdan uyarlandı.

Yeşil Vadi'nin Kızı dizi konusu:

Yeşil Vadi’nin Kızı; Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır.

Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur.

Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar.

Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür.

Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur.

Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur…

Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikaye başlar.

Yeşil Vadi'nin Kızı oyuncuları

Beren Gökyıldız- Melissa

Sezin Bozacı- Mahinur

Onur Dikmen- Metin

Turan Günay- Cüneyt

Lale Ertiş Gençtürk- Reyhan

Özgür Özberk- Orhan

Hande Arısoy- Azra

Ece Gürer- Öykü

G. Ece Ercan- Besime

Ezgi Ulusoy- Yeşim Öğretmen

Aslı Saçar- Begüm Hala

Ali Oğuz Şenol- Necati

Sezi Süer- Büşra

Deniz İrem Morkoç- Kübra

Mert Aydoğdu- Selim

Hasan Ballıktaş- Cevdet

Engin Alpates- Hazım

Beril Özcan- Defne