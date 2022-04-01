Anneannesi Hürrem'i aratmaz! Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın kızı büyüdü ve bir hayli güzel..

Anneannesi Hürrem'i aratmaz! Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın kızı büyüdü ve bir hayli güzel..

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızını canlandıran Kayra Zabcı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Birçok başarılı yapımda yer alan oyuncuya, iltifat dolu mesajlar geliyor.

Tims Productions tarafından yapılıp ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, izlenme rekorları kırdı.

Osmanlı İmparatorluğu ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını konu alan dizi, oyuncu kadrosuyla ise göz doldurdu.

Başrollerinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç'in yer aldığı diziden binlerce oyuncu geldi geçti.

4 sezon süren dizide Mihrimah Sultan'ı canlandıran Pekin Karahan'ın kızı rolünde olan Kayra Zabcı ise şimdilerde kocaman bir genç kız.

Nurgül Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyuncu, görenlerin şaşkın bakışlarıyla karşılaştı.

Kocamn bir genç kız olan ve güzelleşen Kayra Zabcı, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görüyor.

İŞTE KAYRA ZABCI'NIN SON HALİ

13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Kayra Zabcı, Muhteşem Yüzyıl dizisi sayesinde akıllarda kaldı.

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın güzelliği ise dillere destan.

Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, herkesin aklını başından aldı. Genç bir kız olan ve kariyerine devam eden Zabcı'yı bundan sonra hangi yapımlarda göreceğimiz ise merak konusu..