Anneler dizisi neden final yaptı? Anneler yeni sezonda devam edecek mi?

Anneler dizisi neden final yaptı? Anneler yeni sezonda devam edecek mi?

Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayımlanan Acemi Anneler dizisinin neden final yaptığı merak ediliyor. Peki Anneler dizisi neden final yaptı, yeni sezonda devam edecek mi?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk’ün yer aldığı aile dizisi Anneler, hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yayın hayatına Acemi Anneler adıyla başlayan daha sonra adı ''Anneler'' olarak değiştirilen dizi, son olarak 11 Haziran Cuma günü 165. final bölümü ile ekranlara geldi.

Bu ani final kararı dizinin hayranlarını bir hayli üzerken Anneler neden final yaptı, yeni sezonda olacak mı? sorularını gündeme taşındı.

Peki, Anneler dizisi neden final yaptı? TRT 1 Anneler yeni sezonda olacak mı İşte detaylar...

ANNELER NEDEN FİNAL YAPTI, YENİ SEZONDA OLACAK MI?

Kadınların annelik yolundaki maceralarını konu edinen TRT1'in gündüz kuşağı dizisi Anneler, yayın hayatına 19 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı.

İlk bölümü ile ilk 50 program arasına giremediği için çok eleştirilmiş ancak daha sonra dizinin kemik bir izleyici kitlesi oluşmaya başlamıştı.

Dizinin yakın tarihte isim ve saat değişikliğine gitmesi ise TRT1'in diziyi yayında tutmak için bir çıkış yol aradığını ve bulamazsa final iddialarının gerçekleşeceğini düşündürtmüştü.

Ancak Anneler dizisi, 11 Haziran 2021 Cuma günü 165. final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin sıkı takipçileri, Anneler neden final yaptı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili kanaldan veya yapımdan herhangi bir resmi açıklama yapılmazken dizinin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle final yaptığı iddia edildi. Dizi final yaptığı için yeni sezonda olmayacak.

ANNELER 165. FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Herkes Hayat ve Cenk’in düğününe hazırlanırken Beyza’nın hamile olduğu haberi ile evlerde çifte mutluluk yaşanır. Bir mutluluk da Nil ve Kemal cephesinde gerçekleşir. Ümit bebek sağlıkla doğmuştur.

Melahat ve Rıza da mutluluğa Cenk sayesinde adım atacak olmanın heyecanı içindedirler. Fakat Murat ve Hanife bu evliliğe razı değildir. Duruma Orhan’ın el atması ile Hanife, Melahat ve Rıza’nın evlenmesine onay verir. Böylece Hanife ve İhsan’ın da evlenmesinin önü açılacaktır.

Murat’ı ve diğer herkesi nikah masasında bir sürpriz beklemektedir. Diğer bir sürpriz ise Ceren cephesinden gelir. Nikahta Ceren’in de doğum sancıları tutar. Osman ve Sultan’ın da tekrar bir araya gelmesi ile herkesin yarım yanı tamamlanmıştır. Annelerin mutlu ailesi artık daha da büyüyecektir.