Annemizi Saklarken'in Dündar'ı: Kutsi kimdir, kaç yaşında?

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculuğunu da konuşturan Kutsi, Annemizi Saklarken dizisiyle ekranlara dönüyor. Dündar karakterine hayat veren Kutsi'nin hayatı da merak konusu oldu.

Star TV'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken, 8 Aralık Çarşamba akşamı ekran macerasına başlıyor.

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi yer alıyor.

Şarkılarıyla tanınan Kutsi, oyunculuk performansı ile de adından söz ettiren isimlerden.

48 yaşındaki oyuncu dizide 'Dündar' rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi dört gözle bekleyen izleyiciler, Kutsi'nin hayatına dair bilgileri merak ediyor.

Peki Annemizi Beklerken'in Dündar'ı Kutsi kimdir, kaç yaşında nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte biyografisi...

KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi, 6 Mart 1973 tarihinde Malatya'da doğdu. Hatice ve Şinasi Karadoğan'ın çocukları olarak dünyaya geldi.

Kutsi 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi ve 1 yıl sonra kızı Ceylin Ada'yı dünyaya getirdiler.

MÜZİK KARİYERİ

Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

DOKTORLAR'IN DOKTOR LEVENT'İ

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır.

Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini oynadı. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi", 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır.

2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi, düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı.

22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2019 yılından 2021'e kadar TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan Benim Adım Melek dizisinde rol almıştır.

ALBÜMLERİ

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır.