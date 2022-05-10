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    • Annenin Sırrıdır Çocuk 6. bölüm 2. fragmanı: Defne oğluna sımsıkı sarılırken Meryem eline silah aldı!

    Annenin Sırrıdır Çocuk 6. bölüm 2. fragmanı: Defne oğluna sımsıkı sarılırken Meryem eline silah aldı!

    TV8'in sevilen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; bebeğine kavuşan Defne'nin ona sımsıkı sarıldığı görülürken Meryem'in elindeki silah dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 09:49
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    Annenin Sırrıdır Çocuk 6. bölüm 2. fragmanı: Defne oğluna sımsıkı sarılırken Meryem eline silah aldı!

    Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı TV8'in sevilen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, büyük bir ilgiyle izleniyor.

    Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Medya imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

    Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11 Mayıs akşamı 6. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    İki kadının etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturan dizinin merakla beklenen 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Fragmanda; bebeğine kavuşan Defne'nin ''Sonunda bana geldin.'' diyerek ona sımsıkı sarıldığı görüldü.

    Sadun ve Defne arasındaki yakınlaşma sahneleri ise yeni bölüme dair heyecanı katbekat artırdı.

    Öte yandan Meryem'in gözyaşları içinde ''Geldiler.'' deyip eline silah alması dikkati çekti.

    Bu sahne ''Meryem intihar mı edecek yoksa birini mi öldürecek?'' sorusunu akıllara getirdi. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk 6. bölüm 2. fragmanı...

    Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm 2. Fragmanı İzle


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