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- Annenin Sırrıdır Çocuk 6. bölüm fragmanı: Meryem bebekten vazgeçti, Defne oğluna kavuştu!
Annenin Sırrıdır Çocuk 6. bölüm fragmanı: Meryem bebekten vazgeçti, Defne oğluna kavuştu!
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 09:22
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı TV8'in iddialı dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, büyük bir ilgiyle izleniyor.
Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Medya imzalı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 4 Mayıs akşamı 5. bölümüyle ekranlara geldi.
İki kadının etkileyici hikayesini seyirciyle buluşturan dizinin yeni bölümünün hemen ardından 6. bölüm fragmanı yayınlandı.
Fragmanda; takip cihazı takılı para çantasını alan Meryem, bebeği Defne'nin evine bırakıp kaçtı.
Koşarak eve gelen Defne, karşısında oğlunu görünce sevinçten deliye döndü. Defne'nin ''Oğlum'' diye haykırışı ise yürekleri dğaladı. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk 6. bölüm fragmanı...