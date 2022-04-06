Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem’i Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara dönen Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte Selin Yeninci'nin hayatı ve kariyeri...

TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, bu akşam seyirci karşısına çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturduğu , senaryosunu Makbule Kosif kaleme aldığı, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği NTC Yapım imzalı dizi, iddialı bir kadroya sahip.

Anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek dizide iki anne adayının yaşadığı dram anlatılıyor.

Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç gibi birbirinden usta isimler rol alıyor.

Dizide Meryem karakterini canlandıran Selin Yeninci ise dikkat çeken oyunculardan oldu.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye rolünü oynayan Yeninci, yeni bir imajla takipçilerinin karşısına çıktı.

Peki Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem Defne’nin bebeğini kaçıran ve sevgisiz büyüyen bir kadındır. Meryem’in annesi ölüm döşeğindedir. Meryem çok zor bir çocukluk yaşamıştır ve o çocukluğundan kurtulmak isterken bu öfke ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Yeninci üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci, Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakteri ile çıkış yakaladı.

34 yaşındaki Selin Yenici, şimdilerde ise TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i olarak geri dönüyor.