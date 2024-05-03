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Anoreksiya tedavisi için tahliye edilmişti! Nihal Candan’ın son halini gören tanıyamadı…

Anoreksiya tedavisi için tahliye edilmişti! Nihal Candan’ın son halini gören tanıyamadı… Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla cezaevine giren daha sonra yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan, son haliyle görenleri şaşırttı. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan bakın ne hale geldi…