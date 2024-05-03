Anoreksiya tedavisi için tahliye edilmişti! Nihal Candan’ın son halini gören tanıyamadı…

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Sosyal medya fenomeni olan Candan kardeşler kara para aklama ve dolandırıcılık nedeniyle yargılanmış ve cezaevine girmişti.
5,5 ay önce tutuklanan Nihal Candan cezaevinde sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Yaşadığı psikolojik sıkıntılar sebebiyle durumu giderek kötüleşen Candan, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.
Cezaevinde tedavi edilemeyeceği rapor edilmesi üzerine yeme bozukluğu (Aneroksiya) teşhisi konulan Candan 37 kiloya kadar düştü. Fenomenin tahliyesinin ardından son hali merak konusu oldu.
37 kiloya düşmüş hali ile sosyal medya gündemini sallayan Candan’ı gören tanıyamadı.
İşte, Nihal Candan’ın son hali...