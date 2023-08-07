Antrenman yapan kişinin yüzüne 20 kiloluk ağırlık fırlattı! Kan donduran görüntüler Avustralya'da yaşanan korkunç olay sosyal medyada gündem oldu. Bir kişi, spor salonunda antrenman yapan kişinin yüzüne 20 kiloluk plaka attı. O anlar görenlerin kanını dondurdu.

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Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Bir spor salonunda antrenman yapan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, Shane William Ryan isimli kişinin saldırısına uğradı.

Spor yapan ve başına geleceklerden habersiz olan kişi, yüzüne 20 kiloluk ağırlık yedi.

Ceza aldı, nedeni belirsiz

Antrenman yapan kişinin yüzüne 20 kiloluk ağırlık atarak akıllara durgunluk veren saldırgan, 19 ay hapis cezası alırken neden böyle bir şey yaptığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Saldırganın videodaki rahat tavırları da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Videoya yorum yapanlar, "Canilik" derken, 20 kiloluk ağırlığı yüzüne yiyen şahsın yere yuvarlandığı görüldü.