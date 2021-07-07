Aramızda Kalsın geri döndü! Aramızda Kalsın dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aramızda Kalsın geri döndü! Aramızda Kalsın dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bir döneme damgasını vuran Star TV'nin efsane dizisi Aramızda Kalsın, aynı kadro ile yeniden ekranlara dönüyor. Peki Aramızda Kalsın dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Star TV'nin toplam 52 bölüm süren Aramızda Kalsın dizisi, birçok kez tekrarı yayımlanan yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Aramızda Kalsın, yeniden Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Dizinin hayranları, Aramızda Kalsın dizisinin yayımlanacağı saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Diziyi hiç izlemeyenler ise Aramızda Kalsın konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

Peki Aramızda Kalsın dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aramızda Kalsın dizisi hakkında merak edilenler...

ARAMIZDA KALSIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haftalık yayın akışını paylaşan Star TV, Aramızda Kalsın dizisinin 6 Temmuz Salı gününden itibaren saat 13.30'da yayımlanacağını duyurdu.

Hafta içi her gün aynı saate yayımlanacak olan dizi, tekrar bölümleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

2013-2015 yılları arasına damga vuran Aramızda Kalsın'da; Gökçe Bahadır, Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Caner Cindoruk ile aynı sette bulunmuştu. 2 sezon, toplam 52 bölüm süren dizi büyük beğeni toplamıştı.

ARAMIZDA KALSIN KONUSU

Antepli iki çocuk annesi Yadigar’ı evliliğinin 12. yıldönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terkederek İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir.

Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu’nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya’ya gitmiş olan Civan’a bağlar. İtalya’da aşçıbaşı olan Civan İstanbul’a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek.

Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile. İş teklifini tek şartla kabul eder: Ailesinden kimse İstanbul’da olduğunu bilmeyecek.

Takdir-i ilahi! Hüsne ve Celepoğlu ailesi tam tekmil havaalanındadır! Bir tarafta hayatta gelmesinden en çok korktukları Yadigar, bir tarafta binbir dalavereyle eve getirdikleri Civan….

Celepoğlu ailesinde böylece komik, romantik, sürprizli ve yepyeni bir macera başlar.