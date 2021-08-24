Aras Bulut İynemli ile Miray Daner hakkında gerçek şoke etti! Meğer..

Aras Bulut İynemli ile Miray Daner hakkında gerçek şoke etti! Meğer..

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner hakkındaki gerçek takipçilerini şaşırttı. Daner şu sıralar Kuş Uçuşu isimli Netflix dizisinde, Deniz Yorulmazer karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan İçeride ve Çukur dizilerinde sergilediği performans ile dikkati çeken Aras Bulut İynemli, uzun yıllardır birlikte olduğu Bige Önal ile ayrıldı.

Bige Önal ile ayrılığı konuşulan İynemli, yeni projeleri ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Güzel oyuncu Miray Daner ise şu sıralar Kuş Uçuşu isimli Netflix dizisinde canlandırmaya hazırlandığı Deniz Yorulmazer karakteri ie gündemde.

Daner ve İynemli arasındaki gerçek ise takipçilerini şoke etti. İkilinin hayranları ortaya çıkan gerçek karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ARAS BULUT İYNEMLİ VE MİRAY DANER ARASINDAKİ GERÇEK NEDİR?

Aras Bulut İynemli'nin daha önce Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı 'Hilal' karakteri ile bilinen meslektaşı Miray Daner ile akraba olduğu ortaya çıktı.

Başarılarıyla gündemden düşmeyen ve sürekli konuşulan iki ünlü ismin kuzen olduğunu duyanlar inanamadı.

Aras Bulut İynemli, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Mete' karakteri ve başarılı performansı ile şöhrete kavuşmuştu. Miray Daner ise oyunculuğa 7 yaşında başladı.