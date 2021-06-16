Aras Bulut İynemli müjdeyi duyurdu: 'Çukur' belgeseli geliyor

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, geçtiğimiz hafta yayımlanan 113. bölümüyle ekranlara veda etti. Büyük ilgiyle izlenen dizinin başrolü Aras Bulut İynemli, final sonrasında bir veda mesajı paylaştı.

Dört sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estiren ve aksiyon sahneleri ile izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, 7 Haziran Pazartesi akşamı yayımlanan 131. bölümüyle izleyicisine veda etti.

Fenomen dizinin başrol oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, dizinin finalinden bir hafta sonra, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı paylaştı.

İYNEMLİ'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Paylaşımında ekip arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür eden İynemli, Çukur'un belgeselinin çekileceği müjdesini verdi.

Ünlü oyuncu, "Çukur'a veda" başlıklı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biraz beklemek istedim. Özellikle bugünü bekledim; veda etmek zor geldi. Çukur... 4 koca yıl... Her hafta... Güzel, değerli ve uzun yol... Yol önemlidir insan hayatında... Her zaman hikayelerin gücüne inandım. Hikayelere hizmet etmek en değerli isteğim oldu. Biz öyle bir hikâyede buluştuk ki hepimizi içine aldı. Herkese böyle ekip, böyle hikâye nasip olmaz diye var olduk içinde… O yüzden iyi ki varsın, teşekkür ederim Gökhan Horzum. Duygularımı söze dökmekte o kadar zorlanıyorum ki keşke biraz bir şey öğretseydin, kalbim yerinden çıkacak ne yazacağım diye, Ya Sidi dinliyorum; Bu kadar oluyor. Sinan abi, abiliğin, öğretmenliğin, işine aşkınla yaklaşımın ve arkadaşlığın için teşekkür ederim sana… Sinan Öztürk, öyle bir oyuncu ekibi oldu ki... off… sözüm yok... Söz söylemeye haddim yok... neler öğrendim, neler deneyimledim bir bilseniz… İyi ki canım meslektaşlarım, ablalarım, abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım (hem de canım arkadaşlarım) iyi ki siz... ekip ekip ekip… her şey burada gizli sanki... ekip olabilmek de… o yüzden aile her şeydir... Eğlence, stres, hüzün, çokça yorgunluk ve çokça sevgi ama 3-2-1 kayıt dendiğinde; herkes işinde… Hem de bütün yüreğiyle... O kadar özel ki... Ekip her şeydir de aynı zamanda… Bu ekibin arkasında her daim duran, kalitesinden ödün vermeden her şeyiyle ilgilenen bir yapımcımız… #keremcatay Çok teşekkürler… Desteğiyle Show TV'ye teşekkürler... Canlılığıyla, acısıyla, sevinciyle, stresiyle, keyfiyle, zorluluğuyla, başarısıyla ve hatalarıyla öyle dolu 4 sene ki... iyi ki ya! Çok değerli, çok özel, her zaman var olacak bir yerlerde!... Peki, her şeyiyle yaptık biz bu hikâyeyi anlattık, seyirciye geçmese, o hikâyeyi paylaşmazsak bir anlamı olur muydu? Kesinlikle olmazdı... Bizlerle bu hikâyeyi paylaşan, izleyen, anlatan, yaşayan herkese çok teşekkürler... Ve hayali arkadaşım Yamaç Koçovalı... Kendine iyi bak! Öyle mi? (yazarken gözlerim doldu belgeselde nasıl anlatıcam? ) -belgesel mi var ? Obaaaaa.....Şükürler Olsun."