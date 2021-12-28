Aras Bulut İynemli'nin 'Atatürk' filmiyle ilgili flaş gelişme! Bakın nerede yayınlanacak

Yapımını Lanistar Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturacağı ve Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'e hayat vereceği filmin hangi dijital platformda yayınlanacağı belli oldu.

Oyunculuğa ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' dizisiyle adım atan ve bu diziyle büyük bir çıkış yakalayan Aras Bulut İynemli, başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı ''İçerde'' dizisiyle ününe ün katmıştı.

Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç Koçovalı karakteriyle gönüllere taht kuran Aras Bulut İynemli, ''7. Koğuştaki Mucize'' filmindeki oyunculuğuyla da büyük beğeni toplamıştı.

Ekranların aranılan erkek oyuncularından olan İynemli, şimdilerde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı filmin heyecanını yaşıyor.

Özellikle Çukur dizisindeki başarılı performansının ardından nasıl bir oyunculuk ortaya koyacağı merak edilen Aras Bulut İynemli'nin yeni filmdeki hali merak ediliyor.

DİSNEY PLUS'TA YAYINLANACAK

Gazeteci Ayşe Arman, geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel çekilecek olan Mustafa Kemal Atatürk projesinde, Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağını duyurmuştu.

Yapımını Lanistar Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturacağı Atatürk filminin yayınlanacağı platform belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cumhuriyetin 100. yılı için hazırlanan ve şu sıralar oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak.

Büyük bir merakla beklenen filmin çekimlerinin önümüzdeki Temmuz ayında başlaması planlanıyor.

PROJEYİ AYŞE ARMAN DUYURMUŞTU

Gazeteci Ayşe Arman, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Aras Bulut İynemli'nin 29 Ekim 2023'te hayata geçirilecek olan bir projede Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağını açıkladı.

"İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum, 29 Ekim 2023’te, yani Cumhuriyet’imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor.'' diyen Arman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Duyduk duymadık demeyin! İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam. 29 Ekim 2023’de, yani Cumhuriyet’imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyor. 2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren büyük bir projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak? Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli!"





ARAS BULUT İYNEMLİ: BÖYLE BİR ROLÜ CANLANDIRMAK BÜYÜK BİR ONUR

İynemli de geçen aylarda proje ile ilgili olarak, ''Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız.'' dedi.

