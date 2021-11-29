Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon tarihi

Netflix ve Riot Games yapımı animasyon dizisi Arcane, ilk sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Diziyi bir solukta bitirenler, "LOL Arcane 2. sezon yayınlanacak mı, ne zaman" araştırıyor.

Netflix ve Riot Games tarafından seyirciye sunulan animasyon dizisi Arcane, kısa sürede herkes tarafından sevilerek büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

League of Legends oyununa dayanan Netflix dizisi Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor.

9 bölümden oluşan ilk sezonu bitiren seyirciler, yeni sezon olacak mı merak ediyor. Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı, ne zaman? soruları araştırma konusu oldu.

Netlfix Türkiye, Arcane dizi için 2. sezon onayının alındığını duyurdu. Peki Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

LOL ARCANE 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix ve Riot Games iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte yeni sezonun geleceği duyuruldu. Yapım aşamasında olan ikinci sezonun yayın tarihi henüz belli olmasa da izleyici ile 2023 yılında buluşması planlanıyor.