Arda Güler Real Madrid'li futbolcuyla yemekte buluştu sosyal medya yıkıldı: 'Real'in genç yetenekleri' Arda Güler yeni takım arkadaşı Jude Bellingham ile bir restoranda akşam yemeği yedi. İki futbolcunun birlikte verdikleri poz futbolseverlerin beğenisini topladı. İşte o kare..

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük bir başarıya imza atan milli futbolcu Arda Güler yeni takım arkadaşı Jude Bellingham ile bir araya geldi. Bilindiği üzere Jude Bellingham'da Real Madrid'e yeni transfer olan isimler arasında yer alıyor. Borussia Dortmund takımından transfer edilen Jude Bellingham ve milli futbolcumuz Arda Güler bir restoranda akşam yemeği yedi. Jude Bellingham ve Arda Güler'in verdikleri poz sosyal medyada gündeme oturdu. Genç yıldızların o pozuna "Real Madrid'in genç yetenekleri" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Arda Güler ve Jude Bellingham'ın o pozu..