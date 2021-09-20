Arda Türkmen damat oluyor! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in düğün tarihi belli oldu mu?

Arda Türkmen damat oluyor! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'in düğün tarihi belli oldu mu?

Uzun bir süredir Melodi Elbirliler ile birlikte olan Arda Türkmen, damat olmaya hazırlanıyor. Çift nikah masasına oturmak için gün sayarken, Elbirliler ise bekarlığa veda partisi düzenledi.

Başarılı ve Türkiye'de oldukça sevilen şeflerden birisi olan Arda Türkmen, gönlünü Melodi Elbirliler'e kaptırdı.

Uzun bir süredir beraber olan ve aşklarını basından uzak yaşamayı tercih eden çift, mutlu olduklarını ise her fırsatta dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Melodi Elbirliler düğün hazırlıklarına ilişkin, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum.

Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi satın aldım.” demişti.

Bunun üzerine düğünün ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusu olurken, çiftten yeni bir haber daha geldi.

ARDA TÜRKMEN NİKAH MASASINA OTURUYOR

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evleniyor.

Çift, 22 Eylül’de nikâh masasına oturacak. Düğün hazırlıklarını sürdüren Melodi Elbirliler, şu sıralar tüm vaktini gelinliğinin detayları ve davetiyelerle ilgilenerek geçiriyor.