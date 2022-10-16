Arda Türkmen'in eşi minisiyle poz verdi, sosyal medya büyülendi! "Kim der ki hamile?"

Arda Türkmen'in eşi minisiyle poz verdi, sosyal medya büyülendi! "Kim der ki hamile?"

Başarılı şeflerden olan Arda Türkmen, ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler ise sosyal medyadan verdiği pozlarla gündemden düşmüyor.

Başarılı şeflerden olan Arda Türkmen, uzun zamandır Kanal D ekranlarında program yapıyor.

Birçok reklam anlaşmasına imza atan ve Youtube üzerinden içerik üreten Türkmen, 7'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim.

Yaptığı yemekler ve sempatik tavırları ile adından söz ettiren Arda Türkmen, geçtiğimiz yıl sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evlendi.

Uzun süre aşkını gözlerden uzak yaşayan Arda Türkmen, kısa bir süre önce ise baba olacağını duyurdu.

Beşiktaş'ta düzenlenen gösterişli bir törenle dünyaevine giren çift, kız bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

Bebekleri için cinsiyet partisi düzenleyen ve bu anları sosyal medyadan yayınlayan Elbirliler, hamile olmasına rağmen zayıflığı ile dikkati çekiyor.

Çok fazla kilo almayan ve mini elbisesi ile poz veren güzel isme sosyal medyadan yorum ve beğeni yapıyor.

Melodi Elbirliler büyüledi

Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

İlk kez anne olmaya hazırlanan ve heyecanını hayranlarıyla paylaşan güzel isim, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle yorum yağmuruna tutuluyor.

Geçtiğimiz günlerde "deniz kızı temalı" bir cinsiyet partisi organize eden Melodi, mini elbisesi ile fotoğraf paylaştı.

Melodi Elbirliler'in bu karesine, "41 kere maşallah" "Hamile değilmiş gibi.." "Bu ne güzellik" tarzında yorumlar geldi.

Başarılı ve güzel isim bebeğinin adını ise henüz açıklamadı.