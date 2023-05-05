Arif Verimli'den şaşırtan 'Hıdırellez' tepkisi: "İnanmayın böyle şeylere bilimle kalın.." Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı hıdırellez paylaşımı ile dikkat çekti. İşte Arif Verimli'nin hıdırellez paylaşımı..

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında uzun yıllardır yorumculuk yapan ve daha sonra programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, hıdırellez tepkisi ile gündeme geldi.

Arif Verimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Ay tutulması var, Hıdrellez var, gül ağacıydı, ateşti, dilekler kağıda çizilecek, ritüel rakamlar 5'ti 7'ydi.. Millette gerçekten şaşırtıcı bir heyecan var.. Kültüre uyumlu olan bu durumlara teşhis koymuyoruz.. Eğlence olarak kabul ediyorum hatta benden tavsiye; evlenmek isteyenler kağıtlara çöp adam çizmeyin. Özellikle beyni biraz belirgin çizin, önümüzdeki yıla kadar çöp oluyor yoksa adamlar.. İnanmayın böyle şeylere bilimle kalın.."

Arif Verimli'nin bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekerken bazı takipçileri ünlü isme destek verdi.