Arif Verimli'nin 'Barbie' uyarısı dikkat çekti: "Kudurdu insanlık" Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı 'Barbie' paylaşımı ile dikkat çekti. İşte Arif Verimli'nin o paylaşımı..

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında uzun yıllardır yorumculuk yapan ve daha sonra programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman gündeme geliyor.

Ünlü Psikiyatrist Arif Verimli son olarak 'Barbie' tepkisi ile gündeme geldi.

Barbie filmi sonrası sosyal medyada çoğalan paylaşımlar hakkında bir paylaşım yapan Arif Verimli dikkatleri üzerine çekti.

Arif Verimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Sosyal medya olmasa konunun ciddiyetini gerçekten anlamayacağım. İki erkek çocuk büyüttüğüm için hiç barbieleri olmadı, konuya yabancıyım. Tek derdimiz Barbie'ymiş gibi yine kudurdu insanlık.. Barbie bir kapitalizm ikonu olarak lüks içinde, sürekli harcama,sürekli süslü kıyafetler, hedonist bir yaşamı sunan ve ideal vücut ölçüleri ve ideal güzellik bu olmalı tehlikesi yaratabilecek bir karakter. Ergenlik öncesi ve ergenlikte Beden Algı Bozukluğu(BDD) tetikleme ihtimali olabilir! Belki de biz çok idealist kaldık, şimdilik bilemiyorum.."